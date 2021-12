Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouveau coup de théâtre dans le dossier Haaland !

Publié le 19 décembre 2021 à 17h10 par Th.B.

Alors que le président du Bayern Munich a assuré que le club bavarois n’irait pas sur Erling Braut Haaland, permettant au PSG de souffler, la vérité serait tout autre.

En marge du prochain mercato estival, le PSG pourrait bien être contraint de dénicher un successeur à Kylian Mbappé. La raison ? Le contrat du champion du monde tricolore arrivera à expiration le 30 juin 2022 et semble bien ne pas être sur le point d’être renouvelé. D’ailleurs, El Nacional a récemment révélé que le président Nasser Al-Khelaïfi suspecterait qu’un pré-accord aurait été passé entre le clan Mbappé et le Real Madrid. Pour tourner la page Mbappé, le10sport.com vous révélait en août dernier qu’Erling Braut Haaland était l’option prioritaire pour le PSG. Et alors que le Bayern Munich a régulièrement été annoncé comme potentielle destination pour l’avant-centre du Borussia Dortmund qui dispose d’une clause libératoire à 75M€ dans son contrat, le président du Bayern, Herbert Hainer, a lâché un message clair à ce sujet pour Sport1 . « Pourquoi le Bayern ne recrutera pas Haaland ? Parce que nous avons le meilleur attaquant du monde en Robert Lewandowski. Je suis convaincu que Lewandowski peut encore jouer au même niveau pendant des années et je serais heureux s'il mettait fin à sa carrière ici ». De quoi permettre au PSG de voir un obstacle se retirer de son chemin.

Un coup de bluff du Bayern pour Haaland ?