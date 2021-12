Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Dortmund monte au créneau dans le feuilleton Haaland !

Publié le 19 décembre 2021 à 6h45 par Th.B.

Dans le viseur du PSG dans le cadre du remplacement de Kylian Mbappé l’été prochain, Erling Braut Haaland fait couler beaucoup d’encre dans la presse étant donné qu’il est annoncé chez les plus grandes écuries européennes.

Que ce soit au coeur de la presse ou de la bouche des dirigeants du Borussia Dortmund, la situation d’Erling Braut Haaland ne cesse d’être scrutée et commentée par différents acteurs. Pour rappel, bien que son contrat au BvB n’expirera qu’en juin 2024, une clause libératoire de 75M€ y figure et sera effective à compter de l’été 2022. De quoi permettre à différents cadors européens de se pencher sur le dossier Haaland. Et en ce qui concerne le PSG, le10sport.com vous a révélé en août dernier qu’en cas de départ de Kylian Mbappé libre de tout contrat l’été prochain, la piste numéro une des dirigeants du PSG n’était autre que Haaland. Témoignant du bruit constant autour de son attaquant, Marco Rose a fait passer un message très clair à l’occasion d’un point presse.

« Nous nous voyons tous les jours, nous nous parlons, nous échangeons nos idées »