Mercato - Barcelone : Xavi vide son sac pour le mercato hivernal !

Publié le 19 décembre 2021 à 6h30 par Th.B.

Xavi Hernandez pourrait opérer certains ajustements au niveau de l’effectif du FC Barcelone au cours du mercato hivernal. Et le coach du Barça s’est livré sans détour à ce sujet.

Arrivé le 6 novembre dernier à la tête de l’effectif du FC Barcelone, Xavi Hernandez a déjà connu une désillusion en Ligue des champions, témoignant impuissant de l’élimination de son Barça dès la phase de poules de la Ligue des champions en raison d’un nul concédé face au Benfica Lisbonne et d’une énième défaite face au Bayern Munich (3-0). Résultat, le Barça est reversé en Ligue Europa et cela pourrait engendrer de sérieux changements au sein de l’effectif culé. AS révélait que trois départs étaient souhaités cet hiver par l’entraîneur du FC Barcelone qui s’est livré sur la question vendredi. « Des départs cet hiver ? Nous évaluons toutes les possibilités. Si nous nous renforçons, il doit y avoir des départs. Il doit entrer dans la limite du salaire, mais nous n'y pensons pas. Nous devons penser à Elche et Séville, obtenir des résultats. Nous apprécions toutes les possibilités. Si nous recrutons, il devra y avoir une porte de sortie pour certains ». Et pour ce qui est des potentielles arrivées, Xavi a tout repousser au 21 décembre, date du dernier match du FC Barcelone de l’année civile à Séville.

« J’ai dit au président ce qui doit être renforcé à court et moyen terme »