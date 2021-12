Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cavani, Ferran Torres… Laporta face à un énorme chantier !

Publié le 18 décembre 2021 à 10h10 par H.G.

Alors que le FC Barcelone est annoncé sur les traces de Ferran Torres et d’Edinson Cavani, le club catalan ne va pas avoir d'autre choix que de dégraisser son effectif pour être en mesure de les accueillir.

L’un des premiers chantiers de la reconstruction du FC Barcelone sera vraisemblablement la ligne d’attaque. En effet, le club catalan souhaiterait renforcer ce secteur en priorité et est annoncé sur les traces de Ferran Torres et d’Edinson Cavani dans cette optique. Seulement voilà, en proie à de gros soucis financiers depuis des années, le Barça ne peut pas dépenser comme il le souhaite. Et pour accueillir les deux hommes, tout indique que le board barcelonais devra dans un premier temps organiser une vague de départ.

Plusieurs joueurs candidats au départ, mais…