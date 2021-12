Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour cet attaquant, tout est à refaire pour Leonardo !

Publié le 19 décembre 2021 à 5h45 par Th.B.

Alors que Pablo Sarabia aurait mis son monde dans sa poche au Sporting Lisbonne, les émoluments de l’attaquant du PSG sont si importants qu’ils empêcheraient le Sporting de définitivement s’attacher ses services.

Avec l’arrivée en grande pompe de Lionel Messi à la dernière intersaison, le PSG a pris la décision de se séparer de Pablo Sarabia en parvenant à trouver un terrain d’entente avec le Sporting Lisbonne en ce qui concerne le prêt de l’international espagnol pour l’intégralité de la saison. Au sein du club lisboète, Sarabia apporterait entière satisfaction que ce soit au niveau du staff technique de Ruben Amorim ou chez les dirigeants du Sporting. Cependant, l’ailier du PSG n’entrerait pas dans les cahiers de salaire du Sporting Lisbonne sur le long terme d’après le coach du pensionnaire de Liga NOS.

« Tout le monde est content de Pablo, mais… »