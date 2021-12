Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette grosse mise au point sur l'avenir de cet attaquant de Pochettino !

Publié le 18 décembre 2021 à 10h45 par La rédaction

Depuis son arrivée au Sporting Portugal, Pablo Sarabia est devenu un élément essentiel du club portugais. À tel point que la formation lisboète voudrait le conserver. Cependant, son gros salaire serait un problème. De ce fait, l'entraîneur de l'équipe s'est montré peu optimiste.

En quête de temps de jeu après une dernière saison au PSG où il a été barré par la concurrence, Pablo Sarabia s’est engagé avec le Sporting Portugal sous la forme d’un prêt sans option d’achat l’été dernier. Et seulement quelques mois après son arrivée, l’Espagnol semble avoir convaincu son monde au sein du club lisboète. Auteur de 6 buts et 5 passes décisives en 21 matchs toutes compétitions confondues, Pablo Sarabia est un élément essentiel du onze de départ de Ruben Amorim. À tel point que le Sporting Portugal aimerait le conserver à l’issue de la saison. Cependant, son salaire pourrait être un gros problème et pourrait orienter le dossier vers un échec.

« Il y a un plafond salarial et je sais qu'ils ne le dépasseront pas »