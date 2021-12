Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle confirmation pour Pablo Sarabia !

Publié le 18 décembre 2021 à 8h45 par La rédaction

En manque de temps de jeu au PSG, Pablo Sarabia s'est envolé du côté du Sporting Portugal l'été dernier sous la forme d'un prêt. Le club lisboète voudrait d'ailleurs conserver le joueur à l'issue de la saison. Mais la formation portugaise pourrait se heurter à un gros problème.

En manque de temps de jeu au PSG la saison dernière, barré par la concurrence à son poste, Pablo Sarabia s’est trouvé une porte de sortie l'été dernier pour se relancer en s’engageant en prêt au Sporting Portugal. Et le joueur de 29 ans semble avoir retrouvé pleinement ses capacités au sein du club portugais. L’Espagnol est un élément clé du onze de départ de Ruben Amorim (21 matchs toutes compétitions confondues, 6 buts et 5 passes décisives). Convaincu par le niveau de Pablo Sarabia, la formation portugaise aimerait donc le garder. Mais le club lisboète pourrait faire face à un problème de taille comme le révélaient MARCA et A Bola .

Le salaire de Sarabia pose toujours problème