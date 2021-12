Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'opération Haaland bouclée par Leonardo grâce à Mino Raiola ?

Publié le 18 décembre 2021 à 13h15 par B.C.

Alors qu’Erling Haaland donnerait sa préférence au Real Madrid, Mino Raiola pourrait encore relancer l’avenir du phénomène norvégien.

Où évoluera Erling Haaland la saison prochaine ? Alors que le Norvégien devrait quitter le Borussia Dortmund l'été prochain, de nombreux cadors européens seraient à l’affût pour mettre la main sur l’attaquant de 21 ans. Comme vous l’a révélé le10sport.com, le PSG cible notamment Haaland pour remplacer Kylian Mbappé, mais le Real Madrid, le FC Barcelone ou encore Manchester City sont également à l’affût dans ce dossier. D’après la presse espagnole, le club madrilène partirait favori, puisqu’Erling Haaland souhaiterait rejoindre le Real Madrid, qui disposerait déjà d’un accord verbal avec le Borussia Dortmund. Cependant, Mino Raiola n’a pas dit son dernier mot.

Mino Raiola souhaite un accord avec le club le plus généreux