Mercato - Real Madrid : Florentino Pérez veut se débarrasser d'un flop à 50M€ !

Publié le 18 décembre 2021 à 13h10 par La rédaction

Ne répondant pas aux attentes placées en lui depuis son arrivée en 2019, Eden Hazard serait considéré comme un indésirable au Real Madrid. Florentino Pérez serait d'ailleurs prêt à brader le Belge pour s'en débarrasser au plus vite.

Pour remplacer Cristiano Ronaldo, qui s’était envolé du côté de la Juventus à l’été 2018, le Real Madrid s’est attaché les services d’Eden Hazard en juillet 2019, tout juste vainqueur de l’Europa League et auteur d’une grande saison 2018-2019 avec Chelsea. Cependant, deux saisons plus tard, Eden Hazard semble être considéré comme un indésirable. Régulièrement sujet aux blessures, le Belge n’a jamais réellement répondu aux attentes placées en lui. Le joueur de 30 ans est très loin du niveau qu’il affichait chez les Blues . Eden Hazard a même perdu sa place dans le onze de Carlo Ancelotti au profit de Vinicius Jr. De ce fait, Florentino Pérez aurait pris une décision radicale pour l’avenir du capitaine des Diables Rouges .

Florentino Pérez demande environ 50M€ pour Eden Hazard