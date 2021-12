Foot - Mercato - PSG

Mercato : Entre le PSG et le Real Madrid, Haaland a pris une décision catégorique !

Publié le 18 décembre 2021 à 10h15 par B.C.

Comme vous l’a révélé le10Sport.com l’été dernier, le PSG vise en priorité Erling Haaland pour succéder à Kylian Mbappé. Cependant, cet intérêt ne serait pas partagé par le principal intéressé.

Libre à l’issue de la saison, Kylian Mbappé est encore très loin d’une prolongation avec le PSG, tandis que le Real Madrid souhaite rapidement boucler la venue de l’international français. Ce dernier semble donc se diriger vers un départ, obligeant Leonardo à se pencher dès maintenant sur sa succession. D’après les révélations du 10 Sport, Erling Haaland apparaît comme l’option prioritaire des dirigeants du PSG, mais de son côté, le phénomène du Borussia Dortmund privilégierait une autre piste pour son avenir.

Haaland veut jouer au Real Madrid