Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : McCourt sur le point de vendre l’OM ? La réponse !

Publié le 18 décembre 2021 à 9h10 par T.M.

Si les rumeurs d’une vente de l’OM continuent d’apparaitre, Frank McCourt ne semble toutefois pas être sur le chemin du départ. Explications.

Depuis plus d’un an désormais, il est question d’une vente de l’OM. Les rumeurs sont nombreuses à ce sujet, mais face à ces bruits, Frank McCourt n’a cessé de le répéter : il n’est pas vendeur. A la tête du club phocéen depuis 2017, l’Américain compte bien y rester. Pourtant, certains persistent à dire que l’OM va changer de pavillon et cela serait même déjà fait. C’est en tout cas ce que martèle Thibaud Vézirian qui ne lâche rien concernant le rachat des Saoudiens. « Je confirme, l’OM est vendu, c’est une fusion acquisition. (…) La situation est très claire, le 5 février 2021 il y a eu signature d’un acte de cession, ensuite il y a eu une situation politique et au niveau du club qui a fait que tout était prêt et ça a été repoussé », expliquait-il encore récemment.

McCourt travaille à moyen terme !