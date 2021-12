Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino envoie un message ahurissant à Kurzawa !

Publié le 19 décembre 2021 à 16h45 par H.G.

Alors que le PSG affrontera les amateurs de Feignies-Aulnoye en Coupe de France ce dimanche, Layvin Kurzawa n’a une nouvelle fois pas été retenu dans le groupe.

Prolongé il y a un peu plus d’un an jusqu’en juin 2024 par le PSG alors qu’il arrivait au terme de son contrat, Layvin Kurzawa a totalement disparu de la circulation cette saison. Aucune apparition en Ligue 1 ou en Ligue des champions, l’international français n’a eu que neuf minutes à se mettre sous la dent lors du Trophée des champions début août. Totalement relégué dans la hiérarchie, l’ancien joueur de Monaco évolue désormais derrière Nuno Mendes, Juan Bernat et Abdou Diallo, ce dernier n’étant même pas un latéral gauche de formation. Plus encore, il n’est même plus convoqué dans les groupes pour les matchs de Ligue 1 désormais.

Kurzawa absent du groupe… alors qu’il est le seul latéral gauche de métier apte !

Seulement voilà, on pouvait penser que Layvin Kurzawa aurait enfin quelques minutes à se mettre sous la dent ce dimanche à l’occasion du 32e de finale de Coupe de France opposant le PSG à Feignies-Aulnoye ce dimanche soir, et ce d’autant plus avec les forfaits de Nuno Mendes et de Juan Bernat. Mais même pas ! En effet, le club parisien a communiqué son groupe pour cette rencontre ce matin, et Layvin Kurzawa, pourtant pas blessé, n’y figure pas. Le Français est donc une fois de plus laissé de côté, alors même qu’il était le seul latéral gauche de métier apte à jouer ! Bref, autant dire que le signal a le mérite d’être clair : quoi qu’il arrive, Mauricio Pochettino ne compte définitivement plus sur lui. Reste à voir si cela poussera enfin Layvin Kurzawa à ouvrir la porte à l’idée d’un départ du PSG cet hiver.