Mercato - PSG : Haaland, Lewandowski... Une incroyable opportunité s'offre au Qatar !

Publié le 19 décembre 2021 à 15h10 par D.M.

Président du Bayern Munich, Herbert Hainer a confirmé que son équipe n'avait pas l'intention de recruter Erling Haaland. Une aubaine pour le PSG, qui a fait de l'international norvégien sa priorité en cas de départ de Kylian Mbappé.

Le Borussia Dortmund commence à devenir trop petit pour Erling Haaland. Star de la formation allemande, l’international norvégien pourrait quitter la Bundesliga à la fin de la saison comme l’a laissé entendre Michael Zorc. « Nous savons aussi que, sous certaines conditions, il a la possibilité de partir et nous aurons certainement des entretiens avec lui dans les semaines à venir. Nous avons un contrat à long terme avec lui, donc il doit agir en premier et pas nous. Tout irait bien pour le Borussia si ça reste comme ça » a confié le directeur sportif du BVB. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, un départ au PSG est loin d’être exclu notamment en cas de départ de Kylian Mbappé. De son côté, le Bayern Munich n’a pas l’intention de bouger le petit doigt dans ce dossier Haaland.

Le Bayern Munich ne recrutera pas Haaland