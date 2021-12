Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'avenir d'Erling Haaland serait réglé !

Publié le 19 décembre 2021 à 11h30 par La rédaction

Alors que Kylian Mbappé pourrait bien quitter le PSG à l'issue de la saison, Leonardo songerait à Erling Haaland pour le remplacer. Cependant, le Borussia Dortmund s'est une nouvelle fois montré clair sur ses intentions avec le Norvégien.

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé voit toujours son avenir être incertain du côté du PSG. La star parisienne n’a toujours pas prolongé et n’aurait encore pris aucune décision pour la suite de sa carrière, lui qui est courtisé par le prestigieux Real Madrid. De ce fait, la direction du club de la capitale garderait espoir de le voir étendre son engagement. Mais elle ne voudrait pas non plus être prise de court en cas de départ de l’international tricolore. Leonardo scruterait donc le marché des transferts à la recherche d’un potentiel successeur. Et comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité, Erling Haaland serait l’une des priorités du PSG si Kylian Mbappé venait à partir cet été. Cependant, le Borussia Dortmund ne compterait pas laisser filer son jeune buteur si facilement. Après Marco Rose, entraîneur du club allemand qui expliquait que son attaquant « est confronté à des rumeurs aberrantes », c'est au tour de Michael Zorc de s'exprimer sur le sujet. Il s’est d’ailleurs montré optimiste et intransigeant concernant le dossier du Norvégien.

«Bien sûr qu'il va rester»