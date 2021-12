Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo annonce la couleur pour l'avenir de Pochettino !

Publié le 19 décembre 2021 à 9h45 par A.M.

Malgré les nombreuses rumeurs entourant l'avenir de Mauricio Pochettino, Leonardo monte au créneau pour le technicien argentin confirmant qu'il est l'homme de la situation pour le PSG.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, l'avenir de Mauricio Pochettino n'est plus un sujet tabou au sein de la direction du PSG. Il faut dire qu'en parallèle, Zinedine Zidane commence sérieusement à envisager la possibilité de s'asseoir sur le banc du club parisien. Bien que les résultats du club parisien soient plutôt probants, le style Pochettino ne convainc pas à Doha qui s'inquiète de l'absence d'une vraie patte tactique et s'interroge face au comportement du technicien argentin devant les rumeurs l'envoyant à Tottenham puis à Manchester United. Par conséquent, l'avenir de Mauricio Pochettino semble s'écrire loin du PSG à moyen terme.

Leonardo défend Pochettino