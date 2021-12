Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une grande condition est posée pour l'arrivée de Cavani !

Publié le 19 décembre 2021 à 8h30 par D.M.

Edinson Cavani serait bien l'option numéro un du FC Barcelone au poste d'avant-centre. Mais avant de boucler ce dossier, le club catalan voudrait voir si l'attaquant uruguayen a récupéré après une blessure au tendon d'Achille.

La nouvelle a ému le monde du football. Sergio Agüero a été contraint de prendre sa retraite en raison de soucis cardiaques. Un départ inattendu pour le FC Barcelone, qui avait mis la main sur l’attaquant argentin durant l’été. Entraîneur du club catalan, Xavi souhaiterait combler le vide et pallier le départ du Kun lors du prochain mercato hivernal. Et à en croire la presse argentine, l’heureux élu pourrait bien être une ancienne star du PSG. Selon TYC Sport , Edinson Cavani pourrait rompre son contrat avec Manchester United et rejoindre le FC Barcelone en janvier prochain.

Le Barça a des doutes sur le physique de Cavani