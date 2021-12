Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cavani prend les choses en main pour son avenir !

Publié le 19 décembre 2021 à 7h00 par A.C.

Peu utilisé cette saison, Edinson Cavani pourrait quitter Manchester United cet hiver pour se relancer au FC Barcelone, sous les ordres de Xavi.

La retraite anticipée de Sergio Aguero complique les plans du FC Barcelone. Avant ça déjà, Xavi avait réclamé l’arrivée d’un attaquant de pointe et désormais le besoin est devenu vital, sachant que Luuk de Jong ne semble pas vraiment satisfaire. Ainsi, la presse catalane assure que le Barça aurait jeté son dévolu sur Edinson Cavani, ancien du Paris Saint-Germain qui ne joue plus beaucoup depuis le retour de Cristiano Ronaldo à Manchester United. Son contrat se termine en juin prochain et il aurait déjà trouvé un accord avec le Barça, qu'il pourrait donc rejoindre dès ce mois de janvier.

Cavani veut se libérer de son contrat avec Manchester United