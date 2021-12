Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette terrible révélation sur l'intérêt de Xavi pour Cavani !

Publié le 19 décembre 2021 à 1h00 par A.D.

En grande difficulté aux avant-postes, le FC Barcelone penserait s'offrir les services d'Edinson Cavani au mois de janvier. Toutefois, Xavi ne serait pas vraiment tombé sous le charme d'El Matador.

En fin de contrat le 30 juin avec Manchester United, Edinson Cavani souhaiterait faire ses valises et changer de club dès le mois de janvier. En effet, El Matador ne serait plus épanoui chez les Red Devils et aimerait changer de cap cet hiver pour signer un contrat d'une saison et demie. Ce qui aurait donné des idées au FC Barcelone, même s'il ne serait pas un grand admirateur d'Edinson Cavani.

«C'est mieux que rien, mais ce n'est pas un joueur dont on est tombé amoureux»