Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta va bientôt passer à l’offensive dans ce dossier chaud !

Publié le 19 décembre 2021 à 9h30 par La rédaction

À seulement 17 ans, Gavi s'est imposé comme un élément essentiel dans le onze de départ du FC Barcelone. Par conséquent, le club culé envisagerait de le prolonger et Joan Laporta pourrait d'ailleurs bientôt passer à l'action pour l'avenir du nouveau joyau catalan.

Au coeur d’une première partie de saison délicate, où il a été éliminé dès les phases de poules de la Ligue des champions et où il n’est que huitième du championnat espagnol, le FC Barcelone arrive tout de même à trouver quelques satisfactions. L’une d’elles est Gavi. À seulement 17 ans, le milieu de terrain s’est très rapidement imposé dans le onze catalan, que ce soit sous Ronald Koeman ou sous Xavi. Ses prestations de haut niveau lui ont d’ailleurs valu de pouvoir faire ses premiers pas avec la Roja de Luis Enrique. Le Barça est conscient du joyau qu’il a entre les mains. Et après avoir prolongé Pedri et Ansu Fati, Joan Laporta compterait bien faire de même avec Gavi et il pourrait bien passer à l'action tout bientôt.

Un nouveau contrat de 5 ans en préparation pour Gavi