Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Real Madrid, avenir...Leonardo fait passer un message à Mbappé !

Publié le 19 décembre 2021 à 8h45 par A.M.

Interrogé sur la situation de Kylian Mbappé, Leonardo se montre catégorique concernant l'attaquant français. C'est le meilleur joueur du monde.

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé cristallise l'attention concernant son avenir. Et les discussions autour de la situation de l'attaquant français ne devraient pas se calmer puisque le PSG affrontera le Real Madrid en huitième de finale de la Ligue des champions. L'occasion pour Kylian Mbappé de croiser le chemin du club qu'il souhaitait rejoindre l'été dernier. Mais Leonardo assure que cela ne bouleversera pas le Champion du monde 2018 qu'il considère comme le meilleur joueur de la planète. Et pas seulement parce que l'ambition du PSG est de le prolonger.

«Les gens vont penser qu’on dit ça parce qu’on veut le prolonger, mais non…»