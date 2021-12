Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo se lance dans une mission impossible au FC Barcelone !

Publié le 18 décembre 2021 à 15h30 par La rédaction

Sur cette première partie de saison, Gavi est la révélation du côté du FC Barcelone. Le club catalan voudrait donc le prolonger. Mais le PSG, en plus d'autres clubs européens, serait également sur le coup et cela pourrait mettre Joan Laporta en difficulté dans le dossier.

Malgré des résultats assez décevants et une situation financière instable, le FC Barcelone arrive tout de même à retenir du positif de son début de saison. En effet, Gavi est la grande révélation du club catalan sur cette première partie d’exercice 2021-2022. Lancé dans le grand bain par Ronald Koeman, le milieu de terrain de 17 ans s’est très vite imposé dans le onze de départ des Blaugrana . Ses bonnes prestations avec le Barça lui ont d’ailleurs valu d’obtenir ses premières sélections avec la Roja de Luis Enrique. Par conséquent, le FC Barcelone voudrait prolonger son joyau, actuellement sous contrat jusqu’en juin 2023. Mais d’autres clubs européens sont également sur le coup, à l’instar de Chelsea, Liverpool ou encore le Bayern Munich. En plus de ces trois géants européens, un autre cador devrait entrer dans la danse.

Le PSG pointe le bout de son nez pour Gavi

Comme le révèle El Nacional , le PSG se montrerait très intéressé par Gavi. Le profil du milieu de terrain de 17 ans aurait tapé dans l’oeil de Leonardo. Par conséquent, le club de la capitale serait d’ailleurs prêt à faire une bien meilleure offre contractuelle que le FC Barcelone. Mieux encore, les dirigeants parisiens pourraient même se décider à payer l’actuelle clause libératoire de l’international espagnol qui s’élève à 50M€ pour prendre tout ses concurrents sur le dossier de court. Cependant, le principal intéressé aurait une volonté claire pour la suite de sa carrière.

Gavi veut continuer au Barça mais...