Mercato - PSG : Zoumana Camara met les choses au clair sur son avenir !

Publié le 18 décembre 2021 à 14h45 par H.G.

Alors qu’il est actuellement l’entraineur des U19 du PSG, Zoumana Camara affirme ne pas encore penser à prendre les rênes d’une équipe A pour l’heure.

Avec le temps, Zoumana Camara s’est imposé comme une véritable figure du PSG. D’abord joueur, l’ancien défenseur a ensuite intégré l’organigramme du club avant de prendre les rênes de l’équipe U19 de l’écurie parisienne au sein de laquelle il réalise des choses plus qu’intéressantes. De ce fait, certains observateurs avisés estiment que Zoumana Camara pourrait, à terme, prendre le poste d’entraineur d’une équipe professionnelle. Cependant, en l’état, le principal intéressé ne semble pas y penser.

« Ce n’est pas une question qui me vient à l’esprit »