Mercato - Real Madrid : Pérez a un plan en tête pour l'avenir d'Eden Hazard !

18 décembre 2021

Alors qu’Eden Hazard peine toujours autant à convaincre au Real Madrid, le club espagnol aurait bon espoir de lui trouver un point de chute en fin de saison.

Arrivé au Real Madrid à l’été 2019, Eden Hazard n’a jamais réussi à réitérer ses performances qu'il réalisait à Chelsea dans la capitale espagnole. Alternant entre prestations décevantes et blessures pendant ses deux premières saisons, l’international belge ne parvient toujours pas à remonter la pente au cours de cet exercice 2021/2022. De ce fait, la question d’un départ du club présidé par Florentino Pérez est avancée avec insistance dans la presse depuis plusieurs semaines pour Eden Hazard, et cela tend à se confirmer.

Le Real Madrid espère qu’Eden Hazard améliorera ses performances pour attirer des prétendants