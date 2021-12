Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un gardien de Pochettino interpelle Leonardo pour son avenir !

Publié le 19 décembre 2021 à 11h15 par H.G.

Alors que le contrat d’Alexandre Letellier arrivera à expiration le 30 juin prochain, le portier français ne semble clairement pas être opposé à l'idée de prolonger l'aventure.

La gestions des gardiens fait beaucoup parler au PSG. En effet, depuis la venue de Gianluigi Donnarumma cet été dans le cadre d’un transfert libre après la fin de son contrat à l’AC Milan malgré la présence de Keylor Navas, le club de la capitale disposent de deux portiers qui pourraient sans le moindre soucis être des numéros 1. De ce fait, des joueurs comme Sergio Rico et Alexandre Letellier ne peuvent se contenter que de miettes. Néanmoins, le second cité ne semble pas vraiment être agacé de cette situation, bien au contraire, lui qui est pleinement conscient de son rôle au sein du PSG. Et c’est pourquoi il ne dirait pas non pour continuer l’aventure à Paris.

« Si l'histoire continue, ça sera super »