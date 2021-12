Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé tout proche du Real Madrid ? La réponse insolite de Camavinga !

Publié le 19 décembre 2021 à 17h15 par B.C.

Alors que le Real Madrid apparaît comme le grand favori pour accueillir Kylian Mbappé à l’issue de son contrat avec le PSG, Eduardo Camavinga a été interrogé sur la possible venue du Bondynois dans la capitale espagnole.

Désireux de partir lors du dernier mercato estival, Kylian Mbappé ne semble toujours pas ouvert à l’idée de prolonger son bail, prenant fin à l’issue de la saison. Le départ de l’international français prend doucement forme, même si le PSG conserve l’espoir de parvenir à un accord dans les prochaines semaines. « On peut dire qu’il y a eu des moments où on a discuté plus chaudement, mais ça fait partie de la construction d’un rapport. […] S’il décide de rester, il restera car c’est notre envie. Je pense qu’ils vivent très tranquillement tout ça. Mais c’est une situation compliquée dans le sens où on aimerait qu’il reste toute sa vie [à Paris] et qu’on doit respecter ça [leur position]. Je pense qu’on a encore de bonnes possibilités [de le prolonger]. J’y crois », a reconnu Leonardo dans un entretien accordé conjointement à Europe 1 et au JDD . De son côté, le Real Madrid est à l’affût pour mettre la main sur Kylian Mbappé, une situation qui fait parler en Espagne.

Quand Camavinga est interpellé pour Mbappé

À la recherche d’informations sur le dossier Mbappé, les supporters du Real Madrid n’hésitent pas à interpeller directement les joueurs de Carlo Ancelotti comme en témoigne une vidéo diffusée sur TikTok et relayée par le média espagnol AS . À la fin d'une séance d'entraînement, Eduardo Camavinga s'est arrêté pour signer un maillot d’un fan madrilène qui lui a alors demandé si Kylian Mbappé rejoindra le Real Madrid ou prolongera finalement au PSG. L’ancien milieu du Stade Rennais s’est montré hésitant en réponse à cette question, avec un sourire non dissimulé sur son visage, mimant une fermeture éclair sur sa bouche pour conserver le silence.