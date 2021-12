Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une offre dégainée dès janvier pour Anthony Martial ?

Publié le 19 décembre 2021 à 22h10 par D.M.

Dans le viseur du PSG selon la presse anglaise, Anthony Martial pourrait recevoir une offre de Newcastle lors du prochain mercato hivernal.

Présent à Manchester United depuis 2015, Anthony Martial a vu son temps de jeu fondre cette saison en raison notamment de l’arrivée de Cristiano Ronaldo. Pour relancer sa carrière et se laisser une chance de participer au prochain Mondial, l’international français pourrait quitter l’équipe en janvier prochain. « Anthony souhaite quitter le club en janvier. Il a juste besoin de jouer. Il ne veut pas rester en janvier et je vais en parler au club prochainement » a confié son agent Philippe Lamboley. A en croire ESPN , le PSG surveillerait sa situation, mais une équipe de Premier League serait sur le point de transmettre une offre à Manchester United et à Anthony Martial.

Newcastle veut accueillir Martial