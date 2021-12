Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une porte de sortie s’ouvre pour Frenkie De Jong !

Publié le 20 décembre 2021 à 0h30 par La rédaction

Ayant besoin de fonds pour mener à bien certains dossiers sur le marché des transferts, le FC Barcelone envisagerait de se séparer de Frenkie De Jong. Et un prestigieux club de Premier League ne serait pas contre le récupérer.

Depuis le début de saison, le FC Barcelone fait face à de nombreuses difficultés, tant sur le plan sportif qu’économique. Joan Laporta chercherait donc à recruter quelques joueurs pour bâtir une équipe capable de renouer avec le succès sur l’échelle nationale et européenne. Mais pour cela, le président catalan a besoin de fonds pour mener à bien certains dossiers. De ce fait, quelques joueurs ont été annoncés sur le départ récemment, comme Philippe Coutinho ou encore Frenkie De Jong. Auteur de performances mitigées dernièrement, le Néerlandais ne serait pas considéré comme un élément essentiel du milieu de terrain de Xavi. Le technicien espagnol ne s’opposerait donc pas à une vente du joueur de 24 ans. Et cela pourrait bien faire le bonheur d’un club de Premier League.

Manchester United ne serait pas contre récupérer Frenkie De Jong