Mercato - Barcelone : Le PSG reçoit une réponse claire pour une star de Xavi !

Publié le 19 décembre 2021 à 21h00 par Th.B.

Alors qu’il serait touché par les sifflets des supporters à son encontre, Frenkie de Jong conserverait la confiance de son entraîneur Xavi Hernandez et celle des dirigeants du FC Barcelone qui auraient tranché pour son avenir.

Le conte de fée semble tourner au cauchemar pour Frenkie de Jong au FC Barcelone. Arrivé à l’été 2019, l’international néerlandais semble peiner à convaincre les supporters du Barça qui n’ont pas hésité à le siffler lors de la victoire du club culé face à Elche samedi (3-2). De quoi le pousser à la réflexion au sujet de son avenir bien que son contrat le lie à l’institution blaugrana jusqu’en juin 2026. El Nacional a révélé ce dimanche que De Jong vivrait mal le fait d’être chahuté par les socios du Barça et pourrait claquer la porte si la situation continuait.

Xavi garde confiance en De Jong et le Barça refuserait de le vendre !