Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La réponse tombe pour ce coéquipier de Ronaldo !

Publié le 20 décembre 2021 à 1h45 par D.M.

Le PSG aurait inscrit sur sa short-list le nom de Marcus Rashford. Toutefois, l'international anglais ne privilégierait pas un départ vers la France.

Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité dès le 25 août dernier, le PSG commence à se pencher sur la succession de Kylian Mbappé. Selon nos informations, le club surveille la situation de Robert Lewandowski, mais surtout d’Erling Haaland, grande priorité des dirigeants parisiens. Mais le PSG a ouvert plusieurs dossiers et notamment celui de Marcus Rashford. A en croire la presse espagnole, les agents de l’international anglais auraient rencontré les responsables français ces derniers jours. Mais Rashford est-il prêt à s’engager avec le PSG ?

Rashford voudrait aller au Barça