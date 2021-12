Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : De Jong prêt à claquer la porte ? La réponse !

Publié le 19 décembre 2021 à 18h10 par Th.B. mis à jour le 19 décembre 2021 à 18h11

Le FC Barcelone pourrait perdre Frenkie de Jong qui commencerait sérieusement à se poser des questions quant à son avenir au Barça selon la presse catalane.

Et si Frenkie de Jong, qui dispose pourtant d’un contrat courant jusqu’en juin 2026, finissait par aller voir ailleurs ? Aux côtés des jeunes pousses du FC Barcelone comme Pedri, Gavi et Nico qui montrent toute l’étendue de leur talent respectif, l’international néerlandais peine à faire l’unanimité au FC Barcelone au point qu’un potentiel départ fait parler dans la presse cet hiver ou l’été prochain. De quoi faire réfléchir Frenkie de Jong ? Absolument pas selon son père John qui faisait passer le message suivant à AD dernièrement. « Bayern Munich ou Manchester United ? Le temps est horrible là-bas... Je sais que Barcelone a besoin d'argent et qu'une grosse offre pour Frenkie pourrait l'aider, mais je ne vois pas ce qui se passe. Quoique... les 5 meilleurs clubs européens ont tous appelé ».

Chahuté, De Jong réfléchirait…