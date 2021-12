Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Haaland, Pogba… Ces révélations sur la rencontre entre Raiola et Laporta !

Publié le 19 décembre 2021 à 17h30 par B.C.

La semaine dernière, Joan Laporta s’est entretenu avec Mino Raiola. Une rencontre qui n’est pas passée inaperçue et qui pourrait avoir une importance colossale sur le prochain mercato estival du FC Barcelone.

Présent à Turin en début de semaine pour assister à la remise du trophée du Golden Boy à Pedri, Joan Laporta n’est pas resté inactif. Le président du FC Barcelone a en effet profité de son déplacement en Italie pour y rencontrer Mino Raiola, agent de plusieurs joueurs appelés à animer le prochain mercato estival, à commencer par Erling Haaland. Le phénomène norvégien du Borussia Dortmund semble condamné à quitter l’Allemagne à l’issue de la saison, et les prétendants se bousculent pour mettre la main sur lui. Le Real Madrid rêve d’associer l’attaquant du BVB à Kylian Mbappé, tandis que le PSG souhaite miser sur lui pour justement remplacer son attaquant français comme vous l’a révélé le10sport.com. Le FC Barcelone espère également avoir son mot à dire dans ce dossier, et ce malgré ses problèmes financiers. Un obstacle que Joan Laporta espère lever dans les prochains mois.

Ces révélations sur la rencontre Raiola/Laporta