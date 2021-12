Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo lâche un énorme message à Pochettino pour son avenir !

Publié le 19 décembre 2021 à 21h45 par B.C.

Critiqué en raison du visage affiché par le PSG ces derniers mois, Mauricio Pochettino a reçu le soutien de Leonardo, qui a écarté tout départ de l’Argentin.

Alors que le PSG ne se montre pas très séduisant dans le jeu, la présence de Mauricio Pochettino sur le banc de touche fait énormément parler, d’autant que Zinedine Zidane est libre de tout contrat. Comme annoncé par le10sport.com, le départ de l’Argentin n’est plus un sujet tabou au sein du PSG, où l’on rêve toujours autant de l’ancien entraîneur du Real Madrid. Cependant, Leonardo a assuré ce dimanche soir au cours d’un entretien accordé à Europe 1 qu’une arrivée de Zinedine Zidane au PSG n’était pas d’actualité, puisqu’il n’y aurait aucun contact entre les deux parties à en croire le directeur sportif parisien. Ce dernier a par ailleurs tenu à afficher son soutien envers Mauricio Pochettino.

« On veut que Mauricio Pochettino réussisse au PSG »