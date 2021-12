Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo déjà prêt à blinder un crack de Zoumana Camara ?

Publié le 19 décembre 2021 à 15h15 par H.G.

Alors qu’il s’est imposé comme la grande révélations chez les jeunes du PSG, Warren Zaïre-Emery pourrait se voir offrir un nouveau contrat par le club parisien.

La question des jeunes au PSG fait l’objet de beaucoup de débats parmi les observateurs, notamment lorsqu’il s’agit de Xavi Simons et Edouard Michut. En effet, les deux joueurs âgés de 18 ans brillent avec les U19 du club de la capitale, mais ils ne se voient malgré cela toujours pas offrir de vraie opportunité dans l’équipe première entrainée par Mauricio Pochettino. De ce fait, ce sujet est devenu particulièrement tendu, aussi bien dans les débats entre observateurs avisés qu’au sein du club, où l’on risque tout simplement de voir Xavi Simons filer librement en fin de saison tandis qu’Edouard Michut se pose des questions sur son avenir malgré son contrat expirant le 30 juin 2025.

Warren Zaïre-Emery est clairement dans les plans du PSG