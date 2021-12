Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce témoignage lourd de sens sur les pépites de Pochettino !

Publié le 18 décembre 2021 à 15h15 par H.G.

Alors que de nombreux observateurs estiment que des jeunes du PSG méritent une place en équipe première, Zoumana Camara s’est exprimé sur la chose.

La question des jeunes au PSG fait l’objet de nombreux débats parmi les observateurs du club de la capitale. En effet, bon nombre d’entre-eux s’agacent fréquemment de voir que Mauricio Pochettino ne compte pas sur eux dans ses plans, notamment Xavi Simons et Edouard Michut. De ce fait, les deux joueurs s’agacent de leur situation et pourraient envisager quitter le club à court ou moyen terme, chose qui ne fait qu’accentuer les débats sur la place des jeunes pousses issues du centre de formation au PSG. Et de son côté, à l’occasion d’un entretien accordé à actu.fr , leur entraineur en U19 Zoumana Camara s’est prononcé sur leur situation.

« Il y a du potentiel »