Mercato - PSG : Leonardo a une ouverture pour ce coéquipier de Cristiano Ronaldo !

Publié le 18 décembre 2021 à 12h45 par La rédaction

Alors que Kylian Mbappé pourrait quitter le PSG à l'issue de la saison, Leonardo scruterait le marché des transferts à la recherche d'un potentiel successeur. Et le directeur sportif parisien pourrait avoir des cartes à jouer avec Marcus Rashford.

Toujours joueur du PSG actuellement, Kylian Mbappé semble entrevoir son avenir loin du Parc des Princes. En fin de contrat en juin prochain, l’international tricolore n’a toujours pas prolongé avec le club de la capitale. Si les dirigeants parisiens travaillent toujours sur le dossier de l’attaquant de 22 ans, ils ne voudraient pas non plus être pris au dépourvu. Ainsi, Leonardo scruterait le marché des transferts à la recherche d’un potentiel successeur de Kylian Mbappé. Comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité, Erling Haaland et Robert Lewandowski sont deux options du directeur sportif du PSG en cas de départ du Français. Cependant, Leonardo envisagerait également d’autres pistes comme celle menant à Marcus Rashford. Et il pourrait voir la voie s’ouvrir à lui prochainement.

Aucune offre de prolongation