Mercato - PSG : L’incroyable aveu de Leonardo sur l’arrivée de Lionel Messi !

Publié le 19 décembre 2021 à 21h10 par B.C.

Alors que Lionel Messi a posé ses valises à Paris lors du dernier mercato estival, Leonardo assure que l’arrivée de la Pulga au PSG s’est décidée en quelques jours seulement.

En négociation avec le FC Barcelone pour prolonger son bail, Lionel Messi n’est finalement jamais parvenu à trouver un accord, la faute aux problèmes financiers rencontrés par le club culé. Ainsi, alors qu’il semblait acté que Messi allait poursuivre sa carrière au Barça, le désormais septuple Ballon d’Or a dû se résoudre à quitter la Catalogne, et a décidé de rejoindre le PSG. Un énorme coup bouclé par les Parisiens, en l’espace de quelques heures seulement comme l’a expliqué Leonardo ce dimanche sur Europe 1 .

« Nous l’avons fait venir en trois jours »