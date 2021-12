Foot - PSG

PSG - Malaise : Xavi Simons, Michut… Enfin une bonne nouvelle pour les pépites du PSG !

Publié le 18 décembre 2021 à 16h30 par H.G.

Alors que la gestion du PSG avec ses jeunes est fréquemment pointée du doigt, certaines pépites parisiennes pourraient enfin avoir l'occasion de se montrer ce dimanche en Coupe de France.

C’est un débat qui n’a de cesse de revenir parmi les observateurs du Paris Saint-Germain en cette première partie de saison : pourquoi le club de la capitale et Mauricio Pochettino n’accordent pas davantage de temps de jeu aux jeunes issus du centre de formation, et tout partiellement à Xavi Simons et Edouard Michut ? Les deux milieux âgés de 18 ans réalisent pourtant de très belles prestations avec les U19 entrainés par Zoumana Camara, que ce soit sur la scène nationale ou en Youth League, compétition dans laquelle le PSG a arraché la tête de son groupe en s’imposant sur le fil face au Club Brugge (3-2). En conséquence, bien qu’il soit sous contrat jusqu’en 2025, Edouard Michut songerait à s’en aller dès la fenêtre hivernale des transferts à venir afin de bénéficier de davantage de temps de jeu ailleurs. Quant à Xavi Simons, il n’est tout simplement pas dans l’optique de prolonger son contrat expirant actuellement le 30 juin prochain et semble plus que jamais prendre le chemin d’un départ libre.

Les jeunes auront enfin du temps de jeu ce dimanche !