Foot - PSG

PSG - Malaise : Enfin du nouveau pour Pochettino avec Sergio Ramos ?

Publié le 17 décembre 2021 à 22h45 par A.D.

Alors qu'il a rechuté après son premier match disputé avec le PSG, Sergio Ramos devrait être apte pour la prochaine rencontre de son équipe. L'ancien capitaine du Real Madrid devrait figurer dans le groupe de Mauricio Pochettino pour le déplacement à Feignies-Aulnoye et pourrait même être titularisé.

Depuis son arrivée au PSG, Sergio Ramos vit un véritable calvaire. Peu épargné par les pépins physiques, l'ancien capitaine du Real Madrid n'a pu faire ses débuts avec son nouveau club que le 28 novembre contre l'ASSE. Et malheureusement pour Sergio Ramos, il n'a pas pu rejouer depuis cette rencontre à domicile face aux Verts . En pleine rechute, Sergio Ramos devrait toutefois être disponible pour le prochain rendez-vous du PSG ce dimanche.

Sergio Ramos de retour ce dimanche ?