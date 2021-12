Foot - PSG

PSG - Malaise : Sergio Ramos affiche une immense crainte avant le Real Madrid !

Publié le 17 décembre 2021 à 4h15 par A.M.

Alors qu'il sera de retour à Bernabeu à l'occasion des huitièmes de finale de la Ligue des champions, Sergio Ramos serait inquiet de l'accueil qu'il pourrait recevoir dans son ancien stade.

Au terme d'un tirage au sort assez rocambolesque, le PSG a finalement hérité du Real Madrid en huitième de finale de la Ligue des champions. L'occasion pour Sergio Ramos de retrouver un club au sein duquel il a évolué durant 16 saisons et qu'il a quitté l'été dernier alors que son contrat arrivait à échéance. Et d'après Frédéric Hermel, correspondant à Madrid pour RMC notamment, Sergio Ramos n'est pas totalement serein concernant l'accueil qui lui sera réservé pour son retour à Madrid.

«Ramos craint l’accueil du public»