PSG : Sergio Ramos annonce la couleur pour ses retrouvailles avec le Real Madrid !

Publié le 15 décembre 2021 à 4h15 par A.M.

Interrogé sur ses retrouvailles avec le Real Madrid, Sergio Ramos assure qu'il fera tout pour que le PSG se qualifie pour les quarts de finale de la Ligue des Champions.

Quelques mois après son départ, Sergio Ramos va déjà retrouver le Real Madrid et Santiago Bernabeu. En effet, le PSG a hérité du club merengue en huitième de finale de la Ligue des champions. Malgré tout, et bien qu'il ait évolué durant 16 saisons au Real Madrid, Sergio Ramos assure qu'il fera tout pour que le PSG batte les Madrilènes.

«Je vais faire tout ce que je peux pour qu'on se qualifie»