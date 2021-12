Foot - PSG

PSG - Malaise : Sergio Ramos fait une grosse annonce sur son retour !

Publié le 13 décembre 2021 à 21h10 par Th.B.

N’ayant pu disputer qu’un seul match cette saison avec le PSG en raison de ses pépins physiques, Sergio Ramos annonce qu’il pourrait reprendre la compétition… en fin de semaine !

Diminué au genou et au mollet depuis le début de la saison, Sergio Ramos n’a été aperçu qu’à trois reprises devant un public depuis son arrivée au PSG. La première, lors de sa présentation au Parc des princes à la mi-août. Ensuite au cours de la rencontre opposant Manchester City au PSG le 24 novembre dernier (2-1), match qu’il n’a pas disputé. Et pour finir, à l’occasion du déplacement du Paris Saint-Germain à Saint-Étienne le 28 novembre où il a été titularisé et a pris part à l’intégralité de la rencontre victorieuse face à l’ASSE (3-1). Depuis, Ramos est de nouveau sur la touche. Mais selon le numéro 4 du PSG, tout pourrait rapidement changer.

« Si tout se passe comme prévu, je pourrais être de retour dans l'équipe à la fin de la semaine »