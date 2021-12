Foot - PSG

PSG : Kylian Mbappé persiste et signe sur ce grand objectif pour son avenir !

Publié le 16 décembre 2021 à 12h15 par T.M.

Gardant en travers de la gorge d’avoir été retenu par le PSG pour les Jeux Olympiques de Tokyo, Kylian Mbappé compte bien être au rendez-vous à Paris en 2024.

Kylian Mbappé déborde d’ambitions. A 22 ans, l’attaquant du PSG veut tout gagner et cela concerne également les Jeux Olympiques. Malheureusement, le Français n’a pas pu être avec la délégation tricolore au Japon étant retenu par le club de la capitale. Un refus que Mbappé garde en travers de la gorge. Durant l’été, après avoir disputé l’Euro, le Parisien voulait disputer ces JO. Cela n’a finalement pas pu être possible, mais dans un peu plus de deux ans désormais, une nouvelle Olympiade se tiendra. Et pour Kylian Mbappé, ce sera à domicile, à Paris et il ne compte pas être absent cette fois.

« C’est un rêve et ce serait un honneur »