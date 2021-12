Foot - PSG

PSG - Malaise : Neymar, Messi… La grosse mise au point de Kylian Mbappé !

Publié le 16 décembre 2021 à 10h15 par T.M.

Alors que les stars sont nombreuses du côté du PSG, Kylian Mbappé assure que cette concentration d’égos n’est en aucun cas un problème…

Il y a eu les Galactiques du Real Madrid, il y a maintenant le PSG. Depuis plusieurs années maintenant, les stars se succèdent au Parc des Princes. Et actuellement, Mauricio Pochettino dispose d’un effectif 5 étoiles. Cet été, Sergio Ramos et Lionel Messi sont notamment venus rejoindre Neymar, Kylian Mbappé, Marco Verratti ou encore Marquinhos. Toutefois, il faut gérer tous ces égos, et cela peut ne pas être aussi évident. Une telle concentration de stars pourrait même être nuisible. Pour autant, aux yeux de Kylian Mbappé, cela n’est pas le cas.

« Je ne vois pas en quoi ce serait une mauvaise chose, au contraire »