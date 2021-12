Foot - PSG

PSG - Malaise : Mbappé, Messi… Daniel Riolo tacle une star parisienne !

Publié le 14 décembre 2021 à 3h00 par G.d.S.S.

Très déçu du rendement de Lionel Messi depuis son arrivée au PSG, Daniel Riolo se lâche sur l’attaquant argentin et encense par ailleurs Kylian Mbappé.

Dimanche soir, le PSG a une nouvelle fois été porté par un Kylian Mbappé des grands soirs qui a inscrit un doublé décisif contre l’AS Monaco (2-0). En revanche, les matchs se suivent et se ressemblent pour Lionel Messi qui, même s’il se montre redoutable en Ligue des Champions, peine toujours autant à trouver son rythme de croisière en Ligue 1. Et Daniel Riolo a mis l’accent sur les prestations décevantes de Messi tout en encensant Kylian Mbappé sur les ondes de RMC Sport .

« Je n’attends plus rien de Messi »