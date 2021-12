Foot - PSG

PSG : Kylian Mbappé affiche d'énormes ambitions pour son avenir !

Publié le 17 décembre 2021 à 7h45 par D.M.

Agé seulement de 22 ans, Kylian Mbappé a bien l'intention de marquer l'histoire de son sport et de son club, en remportant notamment la Ligue des champions avec le PSG.

Champion de France à de nombreuses reprises notamment avec le PSG, champion du monde en 2018 avec sa sélection nationale… Kylian Mbappé a un palmarès déjà bien fourni, malgré ses 22 ans au compteur. Le joueur n’est qu’au début de sa carrière, mais a bien l’intention de marquer l’histoire de son club, de son pays, mais aussi de son sport. Mbappé a notamment l’objectif de soulever la coupe aux grandes oreilles avec le PSG à la fin de la saison, avant de possiblement rejoindre le Real Madrid la saison prochaine.

« J’ai toujours voulu laisser mon nom dans l’histoire du football »