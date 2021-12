Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Zidane ouvre la porte...

Publié le 21 décembre 2021 à 9h15 par A.C.

Actuellement sans club, Zinedine Zidane est la priorité du Paris Saint-Germain pour remplacer Mauricio Pochettino.

L’ombre de Zinedine Zidane plane sur Mauricio Pochettino. Comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com, au sein du Paris Saint-Germain on pense déjà à l’avenir sans le technicien argentin, très critiqué cette saison. L’ancien du Real Madrid est le grand favori pour le remplacer, même si Leonardo a plusieurs fois démenti tout contact. « Nous n’avons jamais contacté ni Zidane, ni aucun autre entraîneur » a récemment confié le directeur sportif du PSG, lors d’un entretien accordé à Europe 1 . « Nous n’avons jamais contacté Zidane ». Plusieurs sources confirment pourtant nos informations, notamment RMC Sport , qui a récemment annoncé que le Qatar aurait directement contacté Zidane, sans passer par Leonardo.

« Le PSG ? Je crois qu'il est ouvert à tout »