Mercato - PSG : Un énorme ultimatum lancé à Erling Haaland ?

21 décembre 2021

Etincelant sous les couleurs du Borussia Dortmund, Erling Haaland a tapé dans l'oeil des plus grosses écuries européennes, dont le PSG. Conscient de la situation, le BVB aurait lancé un gros ultimatum à son numéro 9. Alors qu'elle prévoirait de rencontrer Erling Haaland dans un avenir proche, la direction du club de la Ruhr souhaiterait qu'il prenne une décision définitive quant à son avenir.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Leonardo a déjà choisi le potentiel successeur de Kylian Mbappé. Pour pallier le possible départ de son numéro 7 en 2022, le directeur sportif du PSG compte miser en priorité sur Erling Haaland. Toutefois, le club de la capitale est soumis à une lourde concurrence sur ce dossier. Et pour ne pas arranger les affaires du PSG, le Borussia Dortmund ferait tout son possible pour retenir Erling Haaland une saison de plus.

Dortmund veut qu'Haaland prenne sa décision finale