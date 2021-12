Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le mercato estival va être dicté par Mino Raiola !

Publié le 21 décembre 2021 à 4h45 par T.M.

L’été prochain, le FC Barcelone compte bien se montrer actif sur le marché des transferts. Et en Catalogne, c’est un certain Mino Raiola qui pourrait faire la pluie et le beau temps.

Aujourd’hui, la situation est toujours compliquée au FC Barcelone. En proie à certains problèmes financiers, le club catalan ne manque toutefois pas d’ambitions pour retrouver les sommets. Joan Laporta travaille ainsi pour remettre le Barça sur le droit chemin et pour cela, le président blaugrana souhaite attirer certaines stars au Camp Nou. Plusieurs noms ne cessent d’ailleurs de revenir en Catalogne et certains ont un peu en moins : celui d’être géré par Mino Raiola.

Un recrutement made in Raiola ?