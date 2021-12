Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta prépare un ménage XXL dans l’effectif de Xavi !

Publié le 20 décembre 2021 à 12h30 par La rédaction

Désireux de récupérer des fonds pour mener à bien certains dossiers onéreux, le FC Barcelone serait prêt à faire un grand ménage au sein de son effectif. Plusieurs joueurs auraient donc été placés sur la liste des transferts.

Face à de grandes difficultés sur le plan sportif, le FC Barcelone chercherait à se renforcer. Joan Laporta suivrait plusieurs pistes, certaines étant plus onéreuses que d’autres. Le président catalan aurait déjà placé plusieurs noms sur sa liste comme Raheem Sterling, Ferran Torres, Erling Haaland ou encore Matthijs de Ligt. Cependant, face au prix de certains dossiers, le FC Barcelone se retrouve dans une situation délicate à cause de la crise économique qui touche le club catalan depuis plusieurs mois. Le Barça aura besoin de trouver des fonds pour pouvoir bâtir une équipe capable de renouer avec le succès sur l’échelle nationale et européenne. De ce fait, les Blaugrana auraient l’intention de se séparer de plusieurs joueurs.

Laporta veut se séparer de Coutinho et Umtiti

Comme l’explique Mundo Deportivo , le FC Barcelone aurait mis en vente plusieurs éléments jugés comme n’étant pas indispensables dans l’effectif de Xavi. Sur cette liste, on peut y retrouver Philippe Coutinho. Recruté en 2018 pour un montant d’environ 160M€ bonus compris pour pallier le départ de Neymar vers le PSG, le Brésilien n’a jamais su répondre aux attentes placées en lui. Le milieu offensif polyvalent n’entrerait pas dans les plans de Xavi (seulement 5 fois titulaire sur 16 matchs disputés toutes compétitions confondues). Plusieurs portes de sorties s’ouvriraient pour le joueur de 29 ans. Philippe Coutinho pourrait faire son retour en Premier League, où Liverpool, Everton et Newcastle seraient intéressés. Ou alors, il pourrait bien revenir à l’Inter, où il a évolué entre 2008 et 2013. Samuel Umtiti serait également annoncé sur le départ. Régulièrement sujet aux blessures après la Coupe du monde 2018, l’international tricolore a perdu sa place de titulaire sous Ronald Koeman. Et l’arrivée de Xavi n’a pas grandement changé les choses. Le Benfica Lisbonne ne serait pas contre le récupérer pour le relancer. Mais pour le moment, les négociations seraient mal embarquées à cause du salaire du défenseur de 28 ans, jugé trop élevé.

Neto, Luuk de Jong et Sergiño Dest également sur le départ