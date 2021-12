Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar et Messi ont choisi l'héritier de Mbappé !

Publié le 18 décembre 2021 à 18h45 par A.D.

Alors que Kylian Mbappé pourrait quitter le PSG librement et gratuitement le 1er juillet, Neymar et Lionel Messi auraient demandé à Nasser Al-Khelaïfi de recruter un avant-centre capable de créer des espaces et de combiner pour pallier son potentiel départ. D'après la presse espagnole, la recrue idoine pour répondre aux attentes des deux stars sud-américaines du PSG n'est autre que Karim Benzema.

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé va changer de club librement et gratuitement à l'été 2022 s'il ne prolonge pas d'ici là. Et à en croire El Nacional , le numéro 7 du PSG ne devrait pas renouveler son contrat à Paris. D'après le e média catalan, Nasser Al-Khelaïfi aurait déjà compris que son attaquant français fera ses valises le 1er juillet pour rejoindre le Real Madrid pour 0€, et ce, parce qu'il aurait rejeté toutes ses offres et aurait un pré-accord avec son homologue merengue Florentino Pérez. Conscients de la situation, Lionel Messi et Neymar aurait fait une demande très claire à Nasser Al-Khelaïfi pour la succession de Kylian Mbappé.

Neymar et Messi ont donné leurs consignes à Al-Khelaïfi pour l'après-Mbappé